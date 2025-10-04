پخش زنده
فیلم کوتاه «خلیل» به کارگردانی پیام حسینی به بخش رقابتی دوازدهمین دوره جشنواره فیلم شارجه امارات راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «خلیل» به نویسندگی، تهیه و کارگردانی سیدپیام حسینی در ادامه حضور جهانی خود، به بخش رقابتی دوازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان شارجه راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان شارجه SIFF، در سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرد. این اولین رویداد بینالمللی فیلم کودکان و نوجوانان در کشور امارات و منطقه است. هدف این جشنواره ارتقای سواد رسانهای، پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان و نمایش بهترین فیلمها توسط کودکان و نوجوانان و درباره آنان، عنوان شده است.
این جشنواره ۶ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۴) در شارجه امارات برگزار خواهد شد.
«خلیل» پیش از این، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه و جایزه ویژه هیئت داوران از سیامین دوره جشنواره بینالمللی فیلم لسینیا در کشور ایتالیا، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری در سی و ششمین جشنواره بینالمللی کودکونوجوان اصفهان و حضور در جشنوارههای فیلم اسنابروک (دوره۴۰) و فیلم اشلینگل(دوره۳۰) در کشور آلمان، PLEIN LA BOBINE (دوره ۲۳)، فیلم کوتاه تایوان (دوره ۱۴)، کردی نیویورک (دوره ۸) و دوسلدورف (دوره ۲) شده است.
در خلاصه داستان «خلیل» آمده است: خلیل پسربچهای ۱۳ ساله بعد از مرگ پدرش نگران است که آیا پدر، به بهشت میرود یا جهنم؟ او در تلاش است که از این موضوع مطمئن شود.