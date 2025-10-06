به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی جورابلو مدیر جهاد کشاورزی گرمسار گفت: امسال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن انجیر از باغ های این شهرستان انجیر برداشت شد.

وی میانگین برداشت انجیر از هر هکتار ۱۵ تا ۱۶ تن اعلام کرد و گفت: ارقام انجیر در شهرستان گرمسار زود رس بهاره و پاییزه و بیشترین تراکم باغ ها در روستاهای ناروهه و بنکوه است.

انجیر گرمسار علاوه بر تامین بازار استان سمنان برای فروش روانه بازار تهران هم می شود.