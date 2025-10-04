مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران گفت: کلاس‌های درسی که تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز داشتند امسال با کاهش چشمگیری روبه‌رو شدند و این کاهش تراکم به ارتقای کیفیت آموزش در کلاس‌های درس ما کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، یوسف بهارلو در حاشیه آیین جشن غنچه‌ها در شهر قدس افزود: با توجه به اتفاقات اخیر در کشور و شرایط جنگی که پیش آمد، قرار شد یک مهر متفاوت با شعار «عدالت آموزشی، برای ایران، برای مدرسه» داشته باشیم. ما در همین منطقه شهر قدس، قبل از آغاز سال تحصیلی، در سال گذشته وقتی مسئولیت را بر عهده گرفتیم، تمام بررسی‌ها و تحلیل‌های ما حاکی از این بود که در چند منطقه، احتمالاً مدارس سه شیفته خواهیم داشت. با نهضت بزرگ مدرسه‌سازی که در کشور اتفاق افتاد، نه تنها امسال هیچ مدرسه‌ای سه شیفته آغاز به‌کار نکرد، بلکه یک اتفاق کم‌سابقه و شاید بی‌نظیر در استان تهران رقم خورد.

‌مدیرکل شهرستان‌های تهران گفت: کلاس‌های درسی که تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز داشتند (بیش از ۱۰ هزار کلاس)، امسال با کاهش چشمگیری روبه‌رو شدند و بیش از ۵ هزار کلاس درس به زیر ۳۵ نفر کاهش پیدا کرد. این کاهش تراکم قطعاً به ارتقای کیفیت آموزش در کلاس‌های درس ما کمک خواهد کرد.

‌بهارلو در ادامه درباره نوآموزان در سال تحصیلی جاری افزود: در شهرستان‌های استان تهران، ما یک میلیون و یک‌صد هزار دانش‌آموز داریم که سال تحصیلی جدید را آغاز کرده‌اند. امروز هم افتخار میزبانی این رویداد بزرگ ملی را داریم؛ جشنی که نوآموزان ما به‌صورت هم‌زمان اولین گام‌های یادگیری را در سراسر کشور برمی‌دارند و این افتخار نصیب شهرستان‌های استان تهران شده است.

‌وی از تحصیل ۷۲ هزار نوآموز در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: شمار نوآموزان پایه اول ما در سال گذشته ۹۱ هزار نفر بود، اما امسال، تا امروز که با هم صحبت می‌کنیم، ۷۲ هزار نوآموز ثبت‌نام کرده‌اند. این یعنی حدود ۲۰ هزار نفر کاهش در ورودی پایه اول دانش‌آموزان ایرانی نسبت به سال گذشته داشته‌ایم. البته روند ثبت‌نام هنوز ادامه دارد و معمولاً آمار نهایی تا یک یا دو هفته آینده مشخص می‌شود، چون نوآموزان معمولاً با کمی تأخیر کارشان را آغاز می‌کنند.

‌مدیرکل شهرستان‌های استان تهران درباره وضعیت دانش‌آموزان اتباع گفت: سال گذشته، بیشترین تعداد دانش‌آموز اتباع خارجی با حدود ۱۴۹ هزار نفر را در سطح کشور داشتیم. امسال تا این لحظه ۵۳ هزار دانش‌آموز اتباع ثبت‌نام کرده‌اند و روند ثبت‌نام آنها طبق شیوه‌نامه جدید وزارت کشور همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود این آمار افزایش پیدا کند.

‌بهارلو در ادامه به وضعیت فضا‌های آموزشی در شهرستان‌های تهران اشاره کرد و گفت: بیشترین تعداد پروژه‌های ساخت مدرسه در شهرستان‌های استان تهران در حال اجرا است. در مجموع، بیش از ۴۰۰ پروژه آموزشی تعریف شده است. فقط در همین شهر قدس، قرار است طی یک فرآیند سه‌ساله، ۱۰۵ مدرسه جدید ساخته شود. امروز ۲۶ پروژه فعال در حال اجراست که این حجم از ساخت‌وساز واقعاً اتفاقی کم‌سابقه در تاریخ آموزش و پرورش استان تهران است.

‌وی درباره شرایط نیروی انسانی در شهرستان‌های استان تهران گفت: ما هیچ‌گاه اعلام نکرده‌ایم که نیازی به نیرو نداریم. برعکس، طبق سهمیه‌ای که برای ما تعیین شده، هنوز در حوزه‌های مختلف آموزشی، پرورشی، مشاوره و تربیت‌بدنی نیاز به نیرو داریم. ما تا رسیدن به شاخص‌های آموزشی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور فاصله داریم و باید این فاصله را با جذب و تربیت نیرو‌های جدید جبران کنیم.

‌مدیرکل شهرستان‌های استان تهران با اشاره به دانشجو معلمان و پذیرفته‌شدگان جدید‌الورود افزود: ورود نیرو‌های ماده ۲۸ امسال اتفاق مهمی بود. این موضوع حاصل پیگیری‌های شبانه‌روزی جناب آقای دکتر کاظمی بود. تشکیل پرونده، مراحل پزشکی، مصاحبه و گزینش همه انجام شد و بسیاری از این افراد الان سامان‌دهی شده‌اند و در کلاس‌های درس مشغول تدریس هستند.

بهارلو در ادامه با بیان اینکه هیچ کلاس درسی بدون معلم نیست، گفت: هیچ کلاسی بدون معلم نیست و این خود یک اتفاق بزرگ است. تمام کلاس‌های درس ما معلم دارند. اما با توجه به افزایش جمعیت دانش‌آموزی و ساخت مدارس جدید، قرار شد طبق فرمایش آقای استاندار، طی یک هفته آینده برآورد دقیقی از وضعیت نیرو‌های انسانی و فضا‌های آموزشی انجام شود تا نیاز‌ها دقیق‌تر مشخص و اعلام شود.

‌وی در پایان از ارتقای رتبه شهرستان‌های استان تهران خبر داد و افزود: ما تا سال گذشته از نظر میانگین سرانه فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشتیم. اما پس از گذشت تنها یک سال از دولت چهاردهم، رتبه شهرستان‌های استان تهران به رتبه ۲۱ ارتقا یافته است. با توجه به پروژه‌های در دست ساخت، انتظار داریم این رتبه در سال آینده باز هم بهبود یابد و به میانگین کشوری نزدیک‌تر شویم.