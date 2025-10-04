به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سه طرح عمرانی شامل ساخت کندرو بلوار شهید سردار همدانی به طول ۱.۴ کیلومتر با ۲۱ میلیارد تومان، تقاطع همسطح بلوار شهید شادمانی با ۲۵ میلیارد تومان و بوستان امام علی به مساحت ۹ هزار مترمربع با ۱۰ میلیارد تومان در شهرداری منطقه سه همدان به بهره‌برداری رسید.

این طرح ها با هدف ساماندهی ورودی‌های شهر و کاهش مشکلات ترافیکی اجرا شده است و کندرو بلوار همدانی در ایام اربعین نقش مهمی در کاهش ترافیک منطقه ایفا کرد.

فرماندار همدان در مراسم افتتاح این طرح هابا اشاره به عبور هفت میلیون زائر اربعین از ورودی‌های همدان گفت: ورودی‌های شهر باید در شأن پایتخت تاریخ و تمدن باشد.

مجید درویشی، انسجام و همدلی میان استانداری، شورا و شهرداری را موجب رفع مشکلات سال‌های گذشته مانند کمیسیون ماده ۵، زمین ۴۸ هکتاری و پیشبرد طرح هایی همچون پل تقاطع مدرس دانست.

مدیر شهرداری منطقه سه از افتتاح طرح کوی خضر به ابعاد ۳۰۰×۳۰ متر در ماه آینده و تکمیل ورزشگاه چندمنظوره خضر با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در ماه‌های آتی خبر داد.