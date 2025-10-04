معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیت‌های خدادادی و صنعتی استان گفت: مسئولان و بخش خصوصی لرستان آمادگی توسعه روابط تجاری و صادراتی با قزاقستان است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در نشست تجاری استان لرستان و هیئتی از کشور قزاقستان با حضور سفر این کشور در ایران، ضمن تأکید بر قابلیت‌های اقتصادی و صادراتی استان، ظرفیت‌های خدادادی لرستان را بی‌نظیر خواند و افزود: این استان با وسعت بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی قابل توجه، منابع آب، کشاورزی و معادن متعددی دارد که می‌تواند سهم مهمی در بازار‌های منطقه ایفا کند.

امید امیدی با اشاره به منابع آبی لرستان گفت: استان حدود ۱۲ درصد از منابع آب کشور را در اختیار دارد و در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های آبی، وضعیت بهره‌برداری بهبود یافته است.

وی افزود: لرستان در تولید محصولات مختلف از جمله انجیر، گردو و حبوبات رتبه‌های برتر کشوری و قابلیت صادرات این محصولات با کیفیت را دارد که نبود برندسازی در گذشته موجب شده است بخش عمده صادرات از مسیر سایر استان‌ها انجام شود.

امیدی همچنین با بیان ظرفیت‌های استان در حوزه آبزیان اضافه کرد: لرستان در خصوص ماهیان سردآبی با تولید سالانه ۴۲ هزار تن رتبه نخست کشور را دارد و برنامه‌ریزی شده است این ظرفیت در سال‌های آینده افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان به امکانات صنعتی و معدنی استان اشاره کرد و گفت: وجود معادن متعدد غیر فلزی و مناطق ویژه اقتصادی در خرم‌آباد و دیگر نقاط استان امکان توسعه صنایع معدنی و صادرات آنها را فراهم کرده است.

امیدی همچنین درباره پروژه‌های صنعتی در حال اجرا توضیح داد و اظهار کرد: کارخانه تولید اسید فسفریک خوراکی و اسید سیتریک کشاورزی با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در حال انجام است و پیشرفت مناسبی داشته است.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه مراودات اقتصادی با قزاقستان، گفت: امیدواریم با همکاری مشترک، صادرات محصولات استان به این کشور و واردات کالا‌های مورد نیاز افزایش یابد.

اونتالاپ اونالبایف، سفیر جمهوری قزاقستان در ایران طی سفر ۲روزه خود به لرستان ضمن دیدار با استاندار لرستان و فعالان اقتصادی از چندین واحد تولیدی این استان و قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد بازدید خواهد کرد.