براساس گزارشی که واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌ عمومی سازمان در اختیار هفته‌نامه صداوسیما قرار داده است، در بازه زمانی یکم تا هشتم مهر تعداد ۲۷ هزار و ۷۴۹ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از میان شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به‌ ترتیب برنامه‌های شبکه‌های دو، سه و آی‌فیلم و شبکه‌های رادیویی جوان، معارف و آوا شامل بیشترین تماس‌های مردمی‌ بوده‌اند که موضوعات و برنامه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.

از میان برنامه‌های شبکه دو سیما برنامه‌های «صبحانه ایرانی» و «پاورقی»، شبکه سه سیما برنامه‌های «سلام صبح بخیر» و «فوتبال برتر» و شبکه آی‌فیلم تشکر و درخواست پخش سریال‌های جذاب و متنوع بیشترین سهم برنامه‌های تلویزیونی و برنامه «جوان ایرانی سلام» شبکه رادیویی جوان و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی معارف و آوا بیشترین سهم برنامه‌های شبکه‌های رادیویی در پیشنهادها، درخواست‌ها و قدردانی‌های مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادند.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبحانه ایرانی»، شامل تشکر از بخش‌های مفید، جذاب و آموزنده و اجرای توانمند مجریان به‌ویژه المیرا شریفی‌مقدم، درخواست اعلام علت عدم حضور آقای رونقی برای اجرا و پیگیری مشکلات مردم بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای روشنگرانه و آگاهی‌بخش و اجرای خوب محمدرضا شهبازی، درخواست افزایش و اعلام زمان پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از استفاده از برخی عبارات نامناسب بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «سلام صبح بخیر»، شامل تشکر از محتوای جذاب، مفرح و سرگرم‌کننده برنامه بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «فوتبال برتر»، شامل تشکر از پوشش مسابقات فوتبال، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات فوتبال و انتقاد از برخی گزارش‌های جانبدارانه گزارشگران و پخش این مسابقات در زمان پخش برنامه‌های شبکه سه و عدم پخش در کانال ورزش بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره شبکه آی‌فیلم شامل تشکر از پخش سریال‌های جذاب به‌ویژه سریال جذاب و آموزنده «بچه مهندس ۴»، درخواست پخش سریال‌های طنز و جدید و همچنین پخش سریال‌های درخواستی مخاطبان و انتقاد از کاهش کیفیت و زمان نامناسب پخش سریال «بچه مهندس ۴» و پخش سریال‌های تکراری است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «جوان ایرانی سلام» شبکه رادیویی جوان، شامل درخواست پیگیری مشکلات مردم و انتقاد از کاهش کیفیت و تبلیغ بیش از حد محصولات مختلف بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف شامل تشکر از پخش برنامه‌های مفید، اثرگذار و پرمحتواست.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره شبکه رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانه‌های جذاب، درخواست پخش ترانه‌های جدید، شاد و متنوع و پخش ترانه‌های درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش ترانه‌های تکراری است.