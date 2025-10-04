پخش زنده
براساس گزارشی که واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابط عمومی سازمان در اختیار هفتهنامه صداوسیما قرار داده است، در بازه زمانی یکم تا هشتم مهر تعداد ۲۷ هزار و ۷۴۹ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از میان شبکههای تلویزیونی و رادیویی به ترتیب برنامههای شبکههای دو، سه و آیفیلم و شبکههای رادیویی جوان، معارف و آوا شامل بیشترین تماسهای مردمی بودهاند که موضوعات و برنامههای مختلفی را در بر میگیرد.
از میان برنامههای شبکه دو سیما برنامههای «صبحانه ایرانی» و «پاورقی»، شبکه سه سیما برنامههای «سلام صبح بخیر» و «فوتبال برتر» و شبکه آیفیلم تشکر و درخواست پخش سریالهای جذاب و متنوع بیشترین سهم برنامههای تلویزیونی و برنامه «جوان ایرانی سلام» شبکه رادیویی جوان و برنامههای مختلف شبکههای رادیویی معارف و آوا بیشترین سهم برنامههای شبکههای رادیویی در پیشنهادها، درخواستها و قدردانیهای مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادند.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبحانه ایرانی»، شامل تشکر از بخشهای مفید، جذاب و آموزنده و اجرای توانمند مجریان بهویژه المیرا شریفیمقدم، درخواست اعلام علت عدم حضور آقای رونقی برای اجرا و پیگیری مشکلات مردم بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای روشنگرانه و آگاهیبخش و اجرای خوب محمدرضا شهبازی، درخواست افزایش و اعلام زمان پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از استفاده از برخی عبارات نامناسب بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «سلام صبح بخیر»، شامل تشکر از محتوای جذاب، مفرح و سرگرمکننده برنامه بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «فوتبال برتر»، شامل تشکر از پوشش مسابقات فوتبال، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات فوتبال و انتقاد از برخی گزارشهای جانبدارانه گزارشگران و پخش این مسابقات در زمان پخش برنامههای شبکه سه و عدم پخش در کانال ورزش بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره شبکه آیفیلم شامل تشکر از پخش سریالهای جذاب بهویژه سریال جذاب و آموزنده «بچه مهندس ۴»، درخواست پخش سریالهای طنز و جدید و همچنین پخش سریالهای درخواستی مخاطبان و انتقاد از کاهش کیفیت و زمان نامناسب پخش سریال «بچه مهندس ۴» و پخش سریالهای تکراری است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «جوان ایرانی سلام» شبکه رادیویی جوان، شامل درخواست پیگیری مشکلات مردم و انتقاد از کاهش کیفیت و تبلیغ بیش از حد محصولات مختلف بوده است.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی معارف شامل تشکر از پخش برنامههای مفید، اثرگذار و پرمحتواست.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره شبکه رادیویی آوا شامل تشکر از پخش ترانههای جذاب، درخواست پخش ترانههای جدید، شاد و متنوع و پخش ترانههای درخواستی مخاطبان و انتقاد از پخش ترانههای تکراری است.