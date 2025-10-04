همزمان با هفته نیروی انتظامی بیش از ۴۰ عنوان برنامه با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن در شهرستان فریدن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با اشاره به عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: وقوع سرقت در شهرستان با کاهش ۱۳ درصدی و در مقابل افزایش ۸ درصدی کشفیات و ۲۵ درصدی دستگیری سارقان همراه بوده و وقوع جرائم خشن نیز منفی بوده است.

سرهنگ جواد افشاری افزود: در حوزه جرایم سایبری با وجود آموزش‌ها و تذکر‌های ارائه‌شده به هموطنان در خصوص پیشگیری از کلاه‌برداری متأسفانه وقوع این جرایم به‌خاطر سهل‌انگاری شهروندان افزایش داشته است.

وی گفت: بیش‌از ۹۵ درصد شکایت‌ها و پرونده‌های متشکله به نتیجه رسیده‌اند و اموال مال‌باختگان به آنها بازگردانده شده است.