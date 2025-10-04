پخش زنده
برگزیدگان تیم المپیاد نجوم در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تجلیل شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسمی که امروز و به مناسبت بزرگداشت هفته جهانی فضا برگزار شد، از آقایان حسین سلطانی، علی نادری، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی (دارندگان نشان طلای المپیاد نجوم و اختر فیزیک) تجلیل شد.
همچنین از هادی علامتی، رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم به پاس تلاشهای مستمر کانون در مسیر ترویج و آموزش علوم فضایی به کودکان در سراسر کشورقدردانی شد.
مراسم افتتاح هفته جهانی فضا با شعار «زندگی در فضا»، صبح امروز در سالن همایشهای وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات برگزار شد.