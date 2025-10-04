در سال ۲۰۲۴، بریتانیا وارد دوره‌ای جدید در صنعت برق خود شد؛ دوره‌ای که با محوریت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تعریف می‌شود و برای نخستین بار بیش از نیمی از برق تولیدی کشور از منابع پاک تأمین شد. این شرایط سبب شد به دنبال وقوع طوفان و افزایش تولید برق بادی قیمت برق در برخی مناطق این کشور منفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، طبق داده‌های رسمی، کل تولید برق بریتانیا در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۸۴.۹ تراوات‌ساعت رسید که در این بین سهم منابع تجدیدپذیر، از جمله باد و خورشید ۵۰.۴ درصد بود؛ نقطه عطفی در صنعت برق انگلیس که نشانگر حرکت سریع این کشور در مسیر گذار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

به طور کلی ظرفیت نصب‌شده تولید برق در این کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است، اما توان واقعی و عملی شبکه در لحظه با توجه به فصل، تقاضا و شرایط جوی بین ۳۰ تا ۴۵ هزار مگاوات متغیر است. این توان برای جمعیتی در حدود ۶۹.۵ میلیون نفر تأمین می‌شود و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین این نیاز، جایگاه انرژی پاک را در اقتصاد و زندگی روزمره انگلیسی‌ها پررنگ‌تر کرده است.

تحولات اخیر در بازار برق این کشور نیز نمایانگر این تغییرات است. ورود طوفان «امی» با وزش باد‌های شدید تا ۹۵ مایل بر ساعت باعث شد قیمت برق برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳، حتی به زیر صفر برسد.

آنطور که گزارش this is money داد: طبق داده‌های شرکت Epex Spot SE، قیمت برق در روز شنبه روی منفی ۴۲ پنس به ازای هر کیلووات‌ساعت تثبیت شد و این اتفاق بی‌سابقه، ناشی از افزایش تولید برق بادی و کاهش وابستگی به گاز بود. این پدیده، نشان‌دهنده آن است که شبکه برق انگلیس توانایی سازگاری با شرایط طبیعی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را به خوبی دارد.

مستند به این گزارش در عمل، اما اکثر خانوار‌ها از این قیمت‌های منفی بهره‌مند نمی‌شوند، زیرا قرارداد‌های آنها ثابت است یا به سقف قیمت انرژی متصل است، اما مشتریانی که از تعرفه‌های سبز لحظه‌ای مانند Octopus Agile استفاده می‌کنند، می‌توانند از برق ارزان استفاده کنند و حتی گاهی پول دریافت کنند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد تولید برق بادی در دوره طوفان کنونی می‌تواند به ۲۴ هزار مگاوات برسد و رکورد قبلی ۲۲.۵۲ گیگاوات در دسامبر گذشته را پشت سر بگذارد.

با وجود کاهش قیمت‌های لحظه‌ای، هزینه‌های ثابت برق و گاز همچنان افزایش یافته است و نهاد ناظر انرژی (Ofgem) سقف قیمت را اخیراً از ۱،۷۲۰ پوند به ۱،۷۵۵ پوند افزایش داده است. کارشناسان توصیه می‌کنند خانوار‌ها برای کاهش هزینه‌های زمستان، از تعرفه‌های ثابت استفاده کنند، چرا که صرفه‌جویی قابل توجهی – بیش از ۲۰۰ پوند در سال – امکان‌پذیر است.

مجموعه تغییراتی که نشان‌دهنده ورود بریتانیا به دوره‌ای نوین در صنعت برق است؛ دوره‌ای که در آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه تنها یک هدف محیط‌زیستی بلکه یک فرصت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.

وقایع اخیر مانند طوفان امی و ثبت رکورد‌های تولید برق بادی، چشم‌انداز جدیدی از آینده شبکه برق انگلیس ارائه می‌دهد؛ آینده‌ای که در آن مصرف‌کنندگان می‌توانند به صورت هوشمندانه از مزایای انرژی پاک بهره‌مند شوند و کشور با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، به سمت پایداری انرژی گام بردارد.

مستند به این گزارش انگلیس نه تنها در کاهش انتشار کربن و حفاظت از محیط زیست پیشگام است، بلکه با به‌کارگیری نوآوری در تعرفه‌های برق و مدیریت شبکه، الگوی موفقی برای ترکیب اقتصاد و محیط‌زیست ارائه می‌دهد؛ الگویی که می‌تواند در سایر کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز الگو قرار گیرد و نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در مصرف و تولید برق جهانی باشد.