با بهره برداری از آن فصل تازه‌ای از اشتغال و امید در کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کارخانه لاستیک کردستان نماد توسعه اقتصادی استان، واحدی تولیدی که سالانه نه تنها ظرفیت تولید بیش از ۴۰ هزار تن لاستیک خودرو را دارد، بلکه فرصت اشتغال مستقیم برای ۱۱۰۰ جوان کردستانی و هزاران شغل غیرمستقیم دیگر را به همراه آورده است.

امیدی تازه برای کردستان و گامی بزرگ در راستای خودکفایی و رونق اقتصادی.

با آغاز به کار کارخانه لاستیک کردستان و ایجاد صد‌ها فرصت شغلی، امید تازه‌ای در جوانان این منطقه به وجود آمده است.

اما پرسش مهم اینجاست؛ این واحد صنعتی بزرگ چه نقشی در خودکفایی کشور در صنعت لاستیک ایفا خواهد کرد؟ و آینده صادرات و اشتغال در کردستان با حضور این مجموعه چگونه رقم می‌خورد؟

مفاخری، مدیر عامل محترم لاستیک کردستان در این باره در خبر صبحدم توضیحاتی ارائه کردند.