به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به وقوع دو پس‌لرزه در شمال‌شرق زواره گفت: امروز نیز ۲ پس‌لرزه با بزرگی ۲ و هجده صدم ریشتر به ترتیب در ساعت ۱۰:۱۰ و ۱۱:۱۹ در شمال‌شرق زواره به وقوع پیوست که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشت.

منصور شیشه‌فروش افزود: ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان زواره همچنان با پایش ۲۴ ساعته منطقه، آماده اجرای طرح‌های پیشگیری و کنترل حوادث است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره ارزیابی خسارات زلزله روز گذشته نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، تیم‌های ارزیاب از اداره بنیاد مسکن و میراث فرهنگی در حال بررسی و برآورد خسارات هستند و به محض جمع‌بندی نتایج، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

زلزله بامداد یازدهم مهر ماهِ زواره به بزرگی پنج و ۳ ریشتری در ۱۰ شهرستان استان اصفهان و همچنین در استان‌های یزد، قم، سمنان، البرز (کرج) و تهران نیز احساس شدو ۸ پس‌لرزه داشت که بزرگ‌ترین پس‌لرزه ساعت یک و ۲۷ دقیقه بامداد به بزرگی ۳.۳ ریشتر و آخرین پس‌لرزه ساعت دو و ۳۳ دقیقه بامداد به بزرگی ۳.۱ ریشتر ثبت شده است.

این زلزله در بخش زواره از توابع شهرستان اردستان، علاوه بر خسارت به تعدادی از اماکن مسکونی، موجب ترک‌خوردگی در مسجد جامع تاریخی زواره و برخی بنا‌های میراثی منطقه شده بود.