به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم نمادین و استانی زنگ غنچه‌ها با حضور نوآموزان چند مدرسه شهرستان آمل در مدرسه روستای " کمدره" از توابع بخش دشت سر و با حضور مدیران استانی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: در نخستین سال ورود نوآموزان به مدرسه، امسال تاکنون ۲۵ هزار نام نویسی کردند و در کودکستان و مدارس مقطع ابتدایی دولتی و غیردولتی شهری و روستایی استان ساماندهی شدند.

فریدون کلبادی نژاد درخصوص جذب مربیان کودکستان‌ها نیز افزود: ساماندهی مربیان این برای تعداد کودکستان و مدارس استان مشکلی ندارد و پوشش خوبی از نظر تامین مربیان داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه اهمیت کودکان در سنین کودکستان‌ها در زمان فعلی بسیار با اهمیت است، تصریح کرد: هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت دانش آموزان در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و آموز‌های دینی بوده تا دانش آموزان در آینده به شهروندانی مسئولیت پذیر و متمدن تبدیل شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: دوره پیش دبستانی صرفا به منظور آموزش مهارت‌های زندگی و آمادگی برای ورود به دبستان بوده و مربیان و معلمان باید از تدریس الفبا در این مقطع اکیدا خودداری کنند.