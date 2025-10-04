به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کمال حیدری، دبیر اجرایی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اتباط زنده با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، افزود: سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان از دیروز با پرواز پروانه های زندگی در شهر اصفهان آغاز شد و با شعار رویاهای کودکانه بر پرده نقش جهان بست تا که هفته کودک و نوجوان را خیلی پرشور و پرنشاط برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این ایامی که کودک و نوجوان ما غصه های کودکان غزه را به همراه دارند اما با نشاط برای آینده بهتر تلاش می کنند، گفت: جشنواره امسال فیلم‌های کودکان و نوجوانان صدای رسای کودکان غزه است و این رویداد هنری فرصت مناسبی برای بازتاب رنج کودکان غزه و مطالبه عدالت برای آنان است.

حیدری افزود: جشنواره امسال بر آن است تا با تکیه بر تخیل و خلاقیت هنرمندان، مسیر تازه‌ای برای تبدیل رویاهای کودکان و نوجوانان به واقعیت گشوده و کودکان و نوجوانان استعدادهای خود در حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، خط و نقاشی را به مردم عرضه کنند و به عنوان آینده‌سازان کشور نقشی فعال در شکل‌گیری آینده‌ای بهتر ایفا نمایند.

دبیر اجرایی سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این دوره بیش از هزار و پانصد داور کودک و نوجوان در فرایند مشاوره و داوری آثار مشارکت دارند و برنامه‌های گسترده‌ای در شهر برای ارتباط مستقیم کودکان با هنر پیش‌بینی شده است.