کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از فردا تا صبح دوشنبه بطور میانگین ۴ تا ۷ درجه دمای هوا بویژه در نیمه شرقی خراسان جنوبی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: هشدار سطح زرد هم در خصوص احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی صادر شده است.
وی افزود: بر اساس الگوی نقشهها و با توجه به نفوذ زبانههای سیستم پرفشار به جو منطقه شرق کشور به تدریج از امروز علاوه بر روند کاهشی دمای هوا، برای امروز و فردا افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط گرد و خاک هم پیش بینی شده است.
لطفی افزود: ضمن اینکه کاهش دمای هوا از فردا تا صبح روز دوشنبه محسوس و قابل ملاحظه است و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی حساس به دماهای با کمینه کمتر از ۵ درجه سلسیوس به خصوص در نیمه شرقی استان از جمله ذرت علوفهای، صیفی جات و محصولات جالیزی وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان گفت: برای مناطق سردسیر از جمله سربیشه تا پایان هفته این شرایط پایدار است لذا تسریع در برداشت و احتمال محصولات به انبارهای استاندارد و مسقف را توصیه میکنیم و تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز و آماده کردن سامانههای گرمایی برای سالنهای پرورشی از جمله مرغداریها، گلخانهها و دامپروریها توصیه میشود.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۷ درجه سلسیوس خنکترین و دهسلم با بیشینه دمای ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۲ و ۳۳ درجه ثبت شد.