به مناسبت هفته فراجا، پویش نهال‌کاری با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای روحیه مشارکت اجتماعی در محوطه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان،در حاشیه این مراسم با بیان اینکه «حفاظت از طبیعت وظیفه‌ای همگانی است»، گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان بازوی اجرایی این اداره کل، با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله نیرو‌های انتظامی، همواره در خط مقدم صیانت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی قرار دارد.

سرهنگ عباسی با اشاره به گرامیداشت هفته فراجا افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی همچون نهال‌کاری، ضمن تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای تقویت تعامل میان مردم، پلیس و مجموعه‌های خدمت‌رسان دولتی به شمار می‌رود.

هفته فراجا همه ساله با هدف معرفی خدمات گسترده نیرو‌های انتظامی در حوزه‌های امنیت، نظم اجتماعی، امدادرسانی و تعامل با مردم برگزار می‌شود. در این ایام، برنامه‌های متنوعی از جمله دیدار با خانواده شهدا، ارائه خدمات اجتماعی و پویش‌های مردمی در سراسر کشور اجرا می‌ شود تا از مجاهدت‌های کارکنان این نیرو تقدیر شود.

در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با تأکید بر تداوم همکاری میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان و فرماندهی انتظامی استان، توسعه فضای سبز و حفاظت از عرصه‌های طبیعی را گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت زیست‌محیطی و پایداری منابع ملی دانستند.