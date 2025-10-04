به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، وزیر آموزش و پرورش، در مراسم رویداد بزرگ جشن غنچه ها که با حضور محمد صادق معتمدیان؛ استاندار تهران ، حسین حق وردی؛ نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: این رویداد، با شعار «برای کودکان، برای ایران» و با هدف گفتمان‌سازی برای توجه به اهمیت و ضرورت دوره اوان کودکی به عنوان مهمترین دوره شکل‌گیری و تکوین شخصیت کودکان و زمینه‌ساز رشد و پرورش استعدادها و نهادینه شدن تربیت و یادگیری در بین آنان به عنوان آینده‌سازان فردای ایران اسلامی، امروز در سراسر کشور برگزار شد.

علیرضا کاظمی با بیان اینکه مهم‌ترین دوره‌ تعلیم و تربیت، اوان کودکی است که اگر قرار باشد کیفیت آموزشی در سطح کشور ارتقاء پیدا کند،به میزان توجه ما به این دوره بستگی دارد گفت: بنا داریم در این دوره کاری با همت عزیزان در سازمان تعلیم و تربیت کودک و همکاری همه استان‌های کشور رقم بزنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع مهم و حیاتی، توسعه ضریب پوشش نوآموزان در سازمان تعلیم و تربیت کودک در کشور بوده که در سال‌های گذشته با زحمات زیادی که کشیده شده و اقدامات خوبی که صورت گرفته عدد حدود ۴۵ درصد بود افزود: امروز امیدواریم این پوشش را به بیش از ۶۰ درصد محقق کنیم و در سال‌ها و افق‌های آینده با کمک مجلس شورای اسلامی بتوانیم به مرز ۱۰۰ درصد برسانیم و این کاریست که با کمک مجلس قابل تحقق است.

کاظمی ادامه داد: هم نیاز به اجباری شدن این دوره مهم تحصیلی و هم نیاز به تامین منابع و الزامات و زیرساخت‌های قانونی این دوره داریم، بخشی از معضلات و چالش‌های این دوره را با استفاده از ظرفیت‌های خود آموزش توانستیم حل کنیم اما اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد که به عنوان زیربنای تعلیم و تربیت باشد و شخصیت بچه‌ها در آن دوره شکل بگیرد، حتماً باید همه بخش‌ها کمک کنند.

وی با بیان اینکه بخش محتوا و برنامه درسی دوره پیش دبستانی‌ بسیار مهم است که از این ناحیه تاکنون آسیب‌های زیادی ایجاد کرده گفت: زیربناهای اصلی در دوره پیش دبستانی باید طراحی شود. انس با قرآن، انس با ضوابط و مقررات و قوانین، احترام به دیگران، تغییر نگرش ها در بسیاری از مسائل و نگرانی ها در دوره تعلیم و تربیت کودک شکل می‌گیرد. باید بتوانیم با ایجاد یک فضای مفرح و شاد و تکیه بر مهارت‌های مورد نیاز، زمینه تربیت خوب این بچه‌ها را در راستای اهداف نظام تعلیم و تربیت مهیا کنیم.

کاظمی با بیان اینکه این دوره بسیار مهم است و معتقدم طلایی‌ترین دوره تربیت یک انسان که شخصیت و بسیاری از نگرش های یک انسان در آن شکل می‌گیرد، رفتارها نشان داده می‌شود و حتی استعدادها نمایان می‌شود، همین دوره است، ادامه داد: اگر ما بنا داریم بسیاری از نگرانی‌ها را در نظام تعلیم و تربیت و در حوزه هویت ملی و دینی و رشد علمی برطرف کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه به دوره تعلیم و تربیت کودک توجه بیشتری داشته باشیم.