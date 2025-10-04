توزیع ۳۵۰ بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان روستای تیر بازار خرم آباد
در مراسمی با حضور مسئولان بانک سپه استان لرستان، ۳۵۰ بسته لوازم التحریر بین دانش اموزان مدرسه روستای تیر بازار در جنوب خرم آباد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان در مراسم توزیع ۳۵۰ لوازم التحریر اهدایی بانک سپه به دانش آموزان روستای تیر بازار خرم آباد با تأکید بر اهمیت توجه نهادهای مختلف به مسئولیتهای اجتماعی، خواستار مشارکت گستردهتر دستگاهها و سازمانها در حمایت از دانشآموزان شد.
رقیه معتمدی افزود: نهادهای برونسازمانی با درک دقیق از مسئولیت اجتماعی خود امسال در آستانه بازگشایی مدارس بالغ بر ۴۵ هزار بسته آموزشی را میان دانشآموزان مدارس حاشیه شهرها، مناطق روستایی و عشایری توزیع کردند که در این طرح مجموعههایی همچون سپاه پاسداران، کمیته امداد، بهزیستی، سازمان جهاد کشاورزی، بسیج دانشجویی و دانشآموزی وبرخی بانکها همراه آموزش و پرورش بودند.
وی افزود: آینده و پیشرفت کشور در گرو رشد و بالندگی دانشآموزان است هرچند آموزش و پرورش نهادی دولتی است، اما توسعه و ارتقای کیفیت آن بدون حمایت نهادهای برونسازمانی میسر نیست.
معتمدی با قدردانی از نهادهایی که امسال همراهی کردند گفت: انتظار داریم سایر دستگاهها نیز در امور مقدسی همچون مدرسهسازی، تهیه لوازم و تجهیزات آموزشی برای تحصیل مطلوب دانشآموزان ما را یاری دهند.
مدیر امور شعب بانک سپه لرستان نیز از اقدامات این بانک در راستای مسئولیتهای اجتماعی خبر داد و اظهار داشت: بانک سپه با هدف تقویت عدالت آموزشی و دلگرمی دانشآموزان، امسال ۳۵۰ بسته آموزشی با کیفیت را به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان تهیه و با همکاری آموزش و پرورش میان دانشآموزان نیازمند توزیع کرده است.
یوسف حجتپور، با اشاره به فعالیتهای دیگر این بانک گفت: سال گذشته نیز در روز درختکاری اقدام به کاشت نهالهای مثمر در بوستان آبشار طلایی کردیم و در ادامه تلاش داریم با همکاری سازمان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش، در ساخت و تجهیز مدارس مناطق کمتر برخوردار سهیم باشیم، زیرا دانشآموزان سرمایههای اصلی کشور هستند و وظیفه ماست که شرایط رشد و موفقیت آنان را فراهم کنیم.