به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که جمعی از مسئولان و خانواده‌های معزز شهدا حضور داشتند، حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با تأکید بر جایگاه والای زن در اسلام، زنان مؤمنه را زینب‌گونه و اثرگذار در تاریخ دانست و از نقش حیاتی آنان در تربیت نسل و احیای ارزش‌ها تجلیل کرد.

مرحومه فاطمه بهرامجی، خواهر شهید طلبه مجید بهرامجی به عنوان بانویی انقلابی و مؤمنه شناخته می‌شد که در کنار ایفای نقش همسری، خواهر شهیدی بزرگوار نیز بود.