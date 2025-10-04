پخش زنده
مراسم ختم مرحومه «بهرامجی» همسر «علی آقا محمدی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مسجد مهدیه همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که جمعی از مسئولان و خانوادههای معزز شهدا حضور داشتند، حجت الاسلام سیدحسن فاضلیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با تأکید بر جایگاه والای زن در اسلام، زنان مؤمنه را زینبگونه و اثرگذار در تاریخ دانست و از نقش حیاتی آنان در تربیت نسل و احیای ارزشها تجلیل کرد.
مرحومه فاطمه بهرامجی، خواهر شهید طلبه مجید بهرامجی به عنوان بانویی انقلابی و مؤمنه شناخته میشد که در کنار ایفای نقش همسری، خواهر شهیدی بزرگوار نیز بود.