سه چهره دانشگاهی خراسان‌شمالی در میان برترین‌ها

سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی با دستاورد‌های علمی برجسته و پژوهش‌های تاثیرگذار، در میان یک درصد و ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.