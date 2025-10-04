سه چهره دانشگاهی خراسانشمالی در میان برترینها
سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی با دستاوردهای علمی برجسته و پژوهشهای تاثیرگذار، در میان یک درصد و ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ دکتر امیر امانی (دکتری تخصصی داروسازی) در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان جای گرفته و دکتر فاطمه عروجعلیان (دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی) و دکتر سونیا فتحی (دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی) نیز در میان ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتهاند.
معاون تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: دانشگاه از سال گذشته فرایند تشکیل پروفایل برای حضور در رتبهبندی تایمز را آغاز کرده است
دکتر امید توپچیان افزود: شرط ورود به این رتبهبندی داشتن حداقل ۱۵۰ مقاله سالانه و مجموع یکهزار مقاله در پنج سال اخیر در پایگاه Scopus بود که دانشگاه این شرط را احراز کرده است.
دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۱۷ رشته تحصیلی دارد که در هفت دانشکده آن زیر نظر ۱۹۲ عضو هیات علمی تحصیل میکنند.