به مناسبت هفته فراجا فرمانده انتظامی استان در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه با گرامیداشت هفته انتظامی گفت: اتحاد و همدلی نیرو های مسلح، مشارکت مردم و تلاش های مجاهدانه و شبانه روزی پلیس، اردبیل را به یکی از استان های امن کشور تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار تقوی افزود: امنیت زمانی پایدار و باثبات خواهد بود که در کنار تلاش‌های مسئولانه و متعهدانه پلیس، مردم به اصل قانونمندی و قانون پذیری التزام عملی داشته و در این امر مشارکت داشته باشند؛ که خوشبختانه این مهم در استان اردبیل محقق شده است.

وی با اشاره به آمار منفی وقوع سرقت مسلحانه و آدم ربایی در استان اردبیل گفت: در ۶ ماهه نخست امسال تصادفات فوتی ۸ درصد، وقوع سرقت ۱۱ درصد و کشفیات کالای قاچاق ۲۲ درصد کاهش و کشف پرونده‌های جرائم سایبری ۹۲ درصد افزایش یافته است.

وی هوشیاری نیروی انتظامی را در حفظ این امنیت پایدار یادآور شد و بیان کرد: دشمن در ماه‌های گذشته در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سعی کرد تا ایران اسلامی را به کانون بحران و ناامنی تبدیل کند، اما با تقدیم بیش از ۵۰۰ شهید در انتظامی و جانبازان بیشمار سعی کردیم تا این امنیت پایدار را حفظ کنیم.

فرمانده انتظامی استان اردبیل تحرکات دشمن را در پساجنگ یادآور شد و خاطرنشان کرد: آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی با دستاویز قرار دادن مکانیسم ماشه و اسنپ بک تلاش می‌کنند تا القای ناکارآمدی نظام، شکست جمهوری اسلامی ایران و ناامیدی ملت ایران را نشان دهند، اما در این جنگ روانی قطعا شکست خواهند خورد.

سردار تقوی افزود: نه تنها امنیت روانی ملت ما مخدوش نشده بلکه با صبر و تاب آوری بالا مردم ما پشت نظام بوده و لحظه‌ای از بصیرت و هوشیاری آنها کاسته نمی‌شود.

وی ادامه داد: آنهایی که در فضای مجازی مشغول فعالیت هستند باید به هوش باشند تا در پازل دشمن حرکت نکنند و با فضاسازی‌های کاذب و دروغین دشمن را به ادامه حیله‌های مکارانه تحریم‌ها و تهدید‌ها امیدوار نسازند.

در آئین عبادی – سیاسی نماز جمعه شهر اردبیل به پاس تلاش‌ها و مجاهدت‌های پلیس و قدردانی مردم از تامین امنیت پایدار از فرماندهی انتظامی استان اردبیل تجلیل شد.