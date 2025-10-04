رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به موضوع برداشت های غیرقانونی ماینرها از شبکه برق کشور گفت:در حال حاضر انشعابات غیرمجاز و استخراج غیرقانونی رمز ارز(ماینرها) در ناترازی برق تاثیر جدی دارند.

نماینده مردم جنوب استان بوشهر در مجلس با تاکید براینکه موضوع ماینرها به قدری از اهمیت برخوردار است که برای معرفی ماینرهای غیرمجاز پاداش درنظر گرفته شده است،افزود: ماینرها و انشعابات غیرمجاز مؤلفه های جدیدی هستند که وارد سبد مصرف شده و درحقیقت ماینرها یک مصرف کننده مداوم اند که فشار زیادی به شبکه وارد می‌کنند.

احمدی ادامه داد: استخراج رمزارز را ما نمی‌توانیم کاملا منع کنیم و نه می شود این موضوع را رها کرد که بدون ضابطه و برنامه ای مشخص مصرف کننده برق باشند؛چراکه مجموعه وزارت نیرو، نیروگاه‌ها و توانیر را با مشکل مواجه می‌کند،بنابراین کمیسیون انرژی جلساتی را برگزار کرد تا درخصوص این موضوع رسیدگی ها لازم انجام شود.

نماینده کنگان،دیر،جم و عسلویه درمجلس دوازدهم بااشاره به اینکه می‌توان ماینرها را یکی از دلایل اصلی ناترازی برق دانست،چراکه مشخص نیست چه کسی و درکجا درحال استخراج رمز ارز با برق یارانه‌ای است،بیان کرد:از وزارت نیرو درخصوص میزان مصرف واقعی ماینرها اطلاعات خواستیم، که چه میزان از این‌ها قانونی‌اند و مجوز دارند و چه میزان فاقد مجوزند.آیا راهکارهایی برای کشف ماینرهای قاچاق دارند یانه، چقدر تا الان ماینر غیرمجاز کشف کرده اند؛این ها مواردی است که پیگیری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بر اساس همان نگاهی که به نیروگاه‌های مقیاس کوچک بخش اداری،بخش خانگی و صنایع کوچک داریم روی موضوع استفاده بهینه از ماینرها هم می توان کار کرد و این یکی از موضوعات مهمی است که درآینده در دستورکار کمیسیون قرار خواهد داشت.