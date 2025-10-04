پخش زنده
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی کشور، از ظرفیت بالای کرمانشاه برای توسعه شیلات، اشتغالزایی و صادرات آبزیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در بازدید از اداره کل شیلات استان کرمانشاه با همراهی استاندار گفت: نگاه توسعهمحور سبب توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به کرمانشاه خواهد شد.
حمزه رستمپور، روز شنبه در بازدید از اداره کل شیلات استان کرمانشاه که با حضور منوچهر حبیبی، استاندار انجام شد، گفت: حمایتهای استاندار کرمانشاه در حوزه کشاورزی و بازدیدهای میدانی از پروژههای شیلات نشانگر نگاه ویژه مدیریت استان به توسعه این بخش و قابل تقدیر است و همین حساسیت و پیگیری سبب نگاه ویژهتر ما با این استان خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: رشد بخش کشاورزی در یک سال گذشته از منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد رسیده و تراز تجاری منفی ۱۱ میلیارد دلاری بخش کشاورزی به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین صادرات محصولات کشاورزی در همین مدت ۳۲ درصد افزایش داشته است.
رستمپور در بخش دیگری از سخنانش توسعه شیلات را یکی از محورهای اصلی اقتصاد دریا محور دانست و افزود: بر اساس پیشبینیها تا سال ۲۰۵۰ بخش عمده پروتئین حیوانی جهان از آبزیان تأمین خواهد شد و ایران با تولید یک و نیم میلیون تن محصولات شیلاتی و صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری در سال گذشته جایگاه ویژهای دارد.
رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ظرفیتهای استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه با وجود آنکه یک استان غیرساحلی است، اما توان بالایی در توسعه شیلات دارد لذا با برنامهریزی میتوان ظرفیت فعلی استان را تا دو برابر افزایش داد و این امر هم در اشتغال و هم در امنیت غذایی کشور مؤثر خواهد بود.
وی بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، توسعه پرورش ماهی در قفس، ماهیان زینتی، مشاغل خانگی و همچنین ایجاد پایانه صادراتی آبزیان در استان تأکید کرد و افزود: سرمایهگذاران باید با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند و تجربه برخی استانهای دیگر نشان داده است که مشارکت بخش خصوصی میتواند تحولی جدی در شیلات ایجاد کند.
رستمپور گفت: کرمانشاه به دلیل پیشینه تاریخی، موقعیت مرزی و ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری، نیازمند توجه ویژهتر است و سازمان شیلات آماده همکاری برای توسعه این ظرفیتها و ارتقای معیشت مردم استان است.