چهار گونه فسیل در حوزه زاگرس ایران با کاربرد در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری نفت و گاز شناسایی و معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیات علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه اصفهان گفت: برای اولین بار در جهان، در حوضه زاگرس ایران، چهار گونه فسیلی جدید روزن‌داران تک‌سلولی با کاربرد در اکتشاف ذخایر نفتی رسوبات اواخر دوره کرتاسه شناسایی و معرفی شده‌اند.

امرالله صفری با اشاره به اهمیت این گونه‌های فسیلی در مطالعات زمین‌شناسی افزود:از این فسیل‌ها می‌توان در تعیین سن رسوبات دریایی، فهم جایگاه چینه‌شناسی و بازسازی روند تکامل و مهاجرت این موجودات بر اساس حلقه‌های گمشده در طول اواخر دوره کرتاسه بهره برد.

وی ادامه داد: یکی از واحد‌های کربناته مهم اواخر دوره کرتاسه در حوضه زاگرس ایران سازند تاربور است که در برخی نواحی دارای پتانسیل بالای مخزنی است و رخساره‌های مخزنی این سازند محیط مناسبی برای ذخیره‌سازی و جریان سیالات هیدروکربنی نفت و گاز را فراهم می‌کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: شناسایی و توصیف این چهار گونه جدید فسیلی نقش بسزایی در بهبود دقت و کارایی اکتشاف ذخایر نفت و گاز درحوضه زاگرس دارد و به عنوان شاخص‌های زیستی دقیق‌تر و محلی‌تر عمل کرده و امکان تعیین سن دقیق‌تر و تطابق قابل‌اعتمادتر واحد‌های سنگ‌چینه‌ای را در سراسر حوضه فراهم می‌سازند.

این دستاورد علمی در مجلات بین‌المللی هم منتشر شده است و در ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه و توسعه دانش زمین‌شناسی کشور سهم عمده‌ای دارد.