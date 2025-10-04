به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ کارشناس دینی و خانواده با تسلیت فرا رسیدن سالروز رحلت شهادت گونه حضرت معصومه (س) گفت: دفاع از ولایت و همراهی با امام در پیچ تاریخی یکی از صفات برجسته حضرت معصومه (س) است که مهدیه اسفندیاری نمونه بارز دخترانی است که تأسی به آن حضرت دارد.

امیری با حضور در سیمای البرز برنامه امروز البرز با بیان اینکه زیارت نامه حضرت معصومه (س) مأثوره یعنی از زبان امام معصوم (ع) مطرح شده است گفت: آن حضرت تجلّی اسماء الهی است و او را عالمه غیرمعلمه می‌نامند؛ آن چنان که در طول تاریخ نقل است که بار‌ها ایشان بسیاری از پاسخ‌های دینی و ایمانی را بیان کرده‌اند. همچنین آن بانو را معصومه می‌نامند که به دلیل مراقبت و عصمت و پاکی وجودی ایشان است.

به گفته امیری در برنامه امروز البرز، منزلت و جایگاه حضرت معصومه (س) تا آن جا است که حضرت امام صادق (ع) سال‌های پیش از تولد آن حضرت، بشارت میلاد و قبر مطهر آن بانوی مکرمه را می‌دهند و این موضوع جایگاه معنوی حضرت را بیان می‌کند.

کارشناس دینی و خانواده در سیمای البرز خاطرنشان کرد: در بزرگی و عظمت حضرت معصومه (س) آمده است که اگر کسی آن حضرت را زیارت کند و به او التزام عملی داشته باشد، بهشت بر او واجب می‌شود.