به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیرکل فدراسیون سه‌گانه (ترای اتلون) گفت: با هماهنگی‌ها و موافقت وزیر ورزش و جوانان، قطعه زمینی در کنار دریاچه آزادی برای احداث پایگاه تمرینی و کمپ ورزشکاران ملی پوش در اختیار فدراسیون سه‌گانه قرار می‌گیرد.

روح‌الله رمضانی افزود: با توجه به اینکه رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون شامل دوچرخه‌سواری، دو و میدانی و شنا است، تأسیس یک مجموعه تخصصی و متمرکز در پایتخت، برای تمرینات منظم تیم‌های ملی یک نیاز ضروری است و امیدواریم با حمایت بخش دولتی چنین مجموعه‌ای احداث شود.

وی با اشاره به وضعیت این رشته در استان‌ها ادامه داد: درحال حاضر در برخی استان‌ها با همکاری اداره‌های کل ورزش و استخرها، زمان‌های تمرینی برای هیات‌ها اختصاص داده شده است، همچنین پایگاه‌های قهرمانی در چهار تا پنج استان فعال شده و تلاش می‌کنیم، این روند در سایر استان‌ها هم پیگیری شود.

رمضانی درباره هزینه‌های بالای این رشته گفت: تجهیزات مورد نیاز برای ورزش سه‌گانه یکی از رشته‌های پرهزینه است.

وی درباره برنامه‌های آینده فدراسیون گفت: هدف اصلی ما در حال حاضر کسب سهمیه المپیک است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد این اتفاق باشیم.

دبیر کل فدراسیون سه گانه افزود: از ابتدای سال جاری گروهی از نوجوانان مستعد را شناسایی کرده‌ایم و چند مرحله اردوی آماده‌سازی برای آنها برگزار شده است. در بازی‌های آسیایی جوانان هم نماینده شایسته‌ای از شهر اصفهان داریم که امیدواریم عملکرد موفقی داشته باشد.

ورزش سه‌گانه «ترای‌اتلون» (Triathlon) رشته ترکیبی است که شرکت‌کنندگان در آن با اجرای سه ورزش شنا، دوچرخه‌سواری و دویدن در پنج مرحله پی‌درپی در مسافت‌ها و محیط‌های مختلف با یکدیگر رقابت می‌کنند.