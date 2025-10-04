پخش زنده
امروز: -
تیم ملی واترپلوی کشورمان در نخستین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا - هند، مقابل چین به برتری رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلوی ایران که در یازدهمین دوره مسابقات ورزشهای آبی قهرمانی آسیا در احمدآباد هند حضور دارد، در گروه A رقابتها و در نخستین مصاف خود مقابل چین، به برتری ۱۴–۹ دست یافت.
تیم ملی واترپلوی کشورمان سال گذشته در مرحله نیمهنهایی مسابقات قهرمانی آسیا برابر چین، میزبان رقابتها، در حالی که بازی با نتیجه ۹–۹ مساوی به پایان رسیده بود، در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد و از راهیابی به فینال بازماند.
ملیپوشان ایران در دیدار امروز از همان ابتدا با نمایشی قدرتمند برتری خود را بر حریف دیکته کردند و در نهایت به پیروزی ارزشمندی رسیدند که مسیر راهیابی آنان به جمع چهار تیم برتر را هموارتر کرد.
در این دوره از رقابتها، تیمهای ایران، چین، هنگکنگ و ازبکستان در گروه A حضور دارند و تیمهای ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند و تایلند در گروه B رقابت میکنند.
برنامه ادامه دیدارهای مرحله گروهی تیم ملی واترپلوی ایران به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۳ مهر: ایران – هنگکنگ، ساعت ۱۳:۳۰
دوشنبه ۱۴ مهر: ایران – ازبکستان، ساعت ۱۰:۳۰
ترکیب تیم ملی واترپلو ایران:
حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلیپور، مهدی برزگری، امید آقاییکریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایرانپور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدانخواه، مهراب گلستانیراد، عرفان صدرنیا
کادر فنی و سرپرستی:
سرپرست: سیروس طاهریان، مدیر فنی: دایان میلاکوویچ، سرمربی: مهدی پنامتاش، مربی: امیرهوشنگ همراهی، آنالیزور: علیرضا شادپی، روانشناس: دکتر صابر مهری، ماساژور: حامد طاعی