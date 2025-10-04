به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همایش فرهنگی–هنری «وطن‌یار» با حضور گسترده دانش‌آموزان یزدی و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و نمایشی در ورزشگاه شهید زینی یزد برگزار شد.

این همایش به همت سه مدرسه عفت، داسم و شهید زینی و با هدف تقویت روحیه وطن‌دوستی، انسجام و همبستگی میان دانش‌آموزان برگزار شد.

در بخش‌های مختلف برنامه، اجرای سرود همگانی «ای ایران» توسط صد‌ها دانش‌آموز، همراه با نمایش پیرامید و حرکات هماهنگ جمعی، فضای مملو از شور، نشاط و هیجان را در ورزشگاه رقم زد.

مهرابی رئیس سازمان دانش‌آموزی استان یزد، در حاشیه این مراسم گفت: «همایش وطن‌یار جلوه‌ای از اتحاد و همدلی نسل آینده کشور است و نشان می‌دهد که دانش‌آموزان یزدی با روحیه‌ای سرشار از عشق به وطن، پای کار ارزش‌های ملی و انقلابی ایستاده‌اند.»

وی افزود: «برنامه‌ریزی شده است که این همایش به‌صورت فصلی در مدارس استان یزد برگزار شود و در سیزدهم آبان، با شکوه و گستردگی بیشتری تکرار خواهد شد.»

این رویداد با استقبال گسترده خانواده‌ها، فرهنگیان و فعالان حوزه تربیتی همراه بود و از سوی حاضران به‌عنوان نمادی از نشاط، همدلی و وطن‌دوستی نسل جدید مورد تقدیر قرار گرفت.