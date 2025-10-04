پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: ۱۷ اثر تاریخی مازندران در فهرست آثار واجد ارزش آثار تاریخی فرهنگی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین ایزدی گفت: ۱۷ اثر تاریخی شامل بنای شهرداری و حمام چمه بن آمل، باغ پژوهش و آرامگاه ارامنه رامسر، مسجد امام حسین آلاشت، سینمای شورآباد سوادکوه، کارخانه کنسرو قائمشهر، سقانفار بالامیرکلای بابل، کاخ تمیشان، مسجد الیکا و تکیه سیدالشهدا یالرود نور، خانههای تاریخی داوودی، نصیری حمام چال مسجد و واوسر ساری، نبی پل اسرم میاندرود و بقعه سبد محمد زبات چالوس در لیست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی مازندران به ثبت رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: این آثار تحت حفاظت و نظارت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرم محسوب میشود و مرتکب، مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
او با بیان اینکه مرمت و بازسازی اثر، صرفاً با تأیید و نظارت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ممکن است، تصریح کرد: ثبت آثار تاریخی در راستای شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراثفرهنگی یک کشور انجام میشود.
ایزدی با اشاره به این مطلب که این فرایند موجب حفظ هویت ملی، انتقال فرهنگ به نسلهای آینده و جذب گردشگر میشود، ادامه داد: آثار ثبتشده از تخریب و تغییرات ناهماهنگ محافظت میشوند و اهمیت قانونی پیدا میکنند.
آثار تاریخی استان مازندران:
بناهای مذهبی و مقبرهها: بیش از ۲۰۰ مورد، مانند برج سلطان زینالعابدین (ساری، دوره صفوی)، امامزاده قاسم (آمل) و بقعههای متعدد در بابل.
کاروانسراها و پلها: حدود ۵۰ مورد، مانند کاروانسرای گدوک (آمل)، کاروانسرای کمبوج و پل ورسک (بلندترین پل راهآهن ایران).
خانهها و عمارتها: خانههای تاریخی قاجاری مانند خانه بهرامی (آمل)، خانه نجفی (بابل) و عمارت دخانیات (کلاردشت).
محوطههای باستانی و تپهها: بیش از ۱۰۰ مورد، مانند تپه هوتو (با قدمت ۹۵۰۰ سال پیش از میلاد، قدیمیترین سکونت انسانی در مازندران) و غارهای کمربند و شوپری.
سایر: برجها (مانند برج لاجیم، دوره زیاریان)، حمامها (حمام قدیمی نج در بلده)، باغها (باغ عباسآباد بهشهر، ثبتشده در یونسکو) و تکیهها (تکیه چهلتن جویبار).
مازندران دارای ۳ اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو است:
جنگلهای هیرکانی (به عنوان بخشی از مجموعه شمالی ایران، ۲۰۱۹).
باغهای ایرانی (باغ عباسآباد، ۲۰۱۱).
شبهجزیره میانکاله و دریای خزر (به عنوان ذخیرهگاه زیستکره، ۱۹۷۱، با ارزش تاریخی-طبیعی).