به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین فرهادزاده در خصوص اقدامات بعمل آمده برای اخذ اسناد تک برگ اراضی دولتی این شهرستان اظهار کرد: این اداره همسو با سیاست گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک برگ را در اولویت‌های کاری قرار داده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به شمار می‌رود، افزود: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را می‌توان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

فرهادزاده بیان داشت: با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده ۳۶ فقره سند تک برگ برای یک هکتار از اراضی دولتی شهرستان اندیمشک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک در پایان از همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی شهرستان لا این اداره در راستای تثبیت مالکیت دولت بر اراضی تقدیر و تشکر کرد.