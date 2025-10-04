به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هرمزگان افزود: نیرو‌های مسلح در هر جامعه‌ای جایگاهی ویژه دارند و در نظام جمهوری اسلامی، همواره پشتیبان مردم، انقلاب و کشور بوده‌اند.

وی گفت: نیرو‌های ارتش، سپاه و مرزبانی اجازه نخواهند داد دشمنان در مسیر صادرات نفت کشور اختلال ایجاد کنند و در برابر هرگونه تهدید در خلیج فارس و دریای عمان قاطعانه برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افزود: آمار جرایم در نیرو‌های مسلح کشورمان نسبت به سایر کشور‌ها پایین است و این افتخارآمیز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان گفت: نیرو‌های مسلح در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند با وحدت و همدلی مردم می‌توان دشمن را مأیوس کرد.

وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: این رژیم بیش از ۳۵ هزار کودک و زن را به شهادت رسانده و بیش از صد هزار نفر را مجروح کرده است، اما دنیا در برابر این ظلم آشکار سکوت کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: حفظ شأن و اقتدار نیرو‌های مسلح، صیانت از عدالت درون‌سازمانی، پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق نیرو‌ها و خانواده‌های آنان از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.

مجتبی قهرمانی افزود: قاچاق سوخت یکی از چالش‌های جدی استان است که علاوه بر خسارت اقتصادی، تبعات انسانی و بحران در حوزه انرژی به همراه دارد.

رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح هرمزگان نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم، آموزش نیروها، پیگیری سیاست‌های حمایتی و صیانت از مجموعه‌های نظامی از اولویت‌های کاری این سازمان در استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مختار صادقی افزود: راه‌اندازی سامانه نظارت بر کالا‌های قاچاق و سوخت در دستور کار است تا از بروز و گسترش قاچاق در استان جلوگیری شود.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مختار صادقی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان معرفی و از زحمات حبیب تکین رئیس پیشین قدردانی شد.