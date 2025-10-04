پخش زنده
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح از مهمترین مأموریتهای این سازمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان افزود: نیروهای مسلح در هر جامعهای جایگاهی ویژه دارند و در نظام جمهوری اسلامی، همواره پشتیبان مردم، انقلاب و کشور بودهاند.
وی گفت: نیروهای ارتش، سپاه و مرزبانی اجازه نخواهند داد دشمنان در مسیر صادرات نفت کشور اختلال ایجاد کنند و در برابر هرگونه تهدید در خلیج فارس و دریای عمان قاطعانه برخورد خواهد شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: آمار جرایم در نیروهای مسلح کشورمان نسبت به سایر کشورها پایین است و این افتخارآمیز است.
حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان گفت: نیروهای مسلح در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند با وحدت و همدلی مردم میتوان دشمن را مأیوس کرد.
وی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: این رژیم بیش از ۳۵ هزار کودک و زن را به شهادت رسانده و بیش از صد هزار نفر را مجروح کرده است، اما دنیا در برابر این ظلم آشکار سکوت کرده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این مراسم گفت: حفظ شأن و اقتدار نیروهای مسلح، صیانت از عدالت درونسازمانی، پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق نیروها و خانوادههای آنان از مهمترین اولویتهای سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
مجتبی قهرمانی افزود: قاچاق سوخت یکی از چالشهای جدی استان است که علاوه بر خسارت اقتصادی، تبعات انسانی و بحران در حوزه انرژی به همراه دارد.
رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم، آموزش نیروها، پیگیری سیاستهای حمایتی و صیانت از مجموعههای نظامی از اولویتهای کاری این سازمان در استان است.
حجتالاسلام والمسلمین مختار صادقی افزود: راهاندازی سامانه نظارت بر کالاهای قاچاق و سوخت در دستور کار است تا از بروز و گسترش قاچاق در استان جلوگیری شود.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین مختار صادقی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی و از زحمات حبیب تکین رئیس پیشین قدردانی شد.