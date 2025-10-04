مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: ۶۵ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع و ۱۵ هزار متر مکعب مخازن ذخیره آب در نیمه نخست امسال شستشو و گندزدایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امیر فاطمی گفت: عملیات شستشوی خطوط انتقال، شبکه توزیع و مخازن با هدف اطمینان از سلامت آب و پایداری شبکه توزیع انجام شده است.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی افزود: عملیات شستشوی خطوط به صورت برنامه‌ریزی شده و در ساعت‌های کم‌مصرف صورت گرفته تا کمترین وقفه در آبرسانی ایجاد شود و هدف اصلی آن، کاهش کدورت و تضمین کیفیت میکروبی آب در دورترین نقاط شبکه است.