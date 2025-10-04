پخش زنده
۵۰ مرکز شهری در اصفهان برنامههای جامع سلامت سالمندان ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول دفتر تخصصی سالمند شهرداری اصفهان گفت: برنامههای جامع سلامت سالمندان در ۵۰ مرکز شهری و با همت یک مرکز تخصصی راهاندازی شده است.
ژاله کرمانی افزود: فعالیتهای مرکز «تجربه» در نقاط مختلف شهری شامل مساجد، پایگاههای مثبت زندگی و فرهنگسراها در حال اجراست تا سالمندان بتوانند در نزدیکترین مکان به محل سکونت خود از این خدمات بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: همزمان با فرا رسیدن روز جهانی سالمند، این مرکز تخصصی، با اجرای برنامههایی در پنج حوزه سلامت جسم، روان، اجتماعی و بهینهسازی اوقات فراغت میزبان سالمندان است.
کرمانی، با تبریک این روز به همه سالمندان گفت: هدف ما در قالب طرح «شهر دوستدار سالمند»، ارتقای کیفیت زندگی این افراد و تکریم جایگاه رفیع ایشان در خانواده و جامعه است.
کلانشهر اصفهان حدود ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که پیش بینی میشود تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۵۰۳ هزار سالمند در این شهر زندگی کنند.
بیش از ۱۷۰ هزار سالمند ۶۰ تا ۷۴ سال، ۵۰ هزار سالمند ۷۵ تا ۸۹ سال و حدود سه هزار و ۸۰۰ سالمند بالای ۹۰ سال درحال حاضر در شهرستان اصفهان زندگی میکنند.