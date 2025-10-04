به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته انتظامی فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه پلیس جمهوری اسلامی ایران است؛ پلیسی که همواره در خط مقدم حفظ امنیت، آرامش و صیانت از حقوق مردم قرار دارد. شعار امسال، «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» بیانگر آن است که اقتدار پلیس، در کنار همراهی و همدلی مردم، بنیان اصلی تحقق امنیت پایدار به شمار می‌آید.

امنیت بستر اصلی توسعه است و هر اندازه که جامعه‌ای در سایه اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و اقتدار نهاد‌های انتظامی از آرامش برخوردار باشد، به همان میزان زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری، شکوفایی اقتصادی و ارتقای شاخص‌های اجتماعی آن جامعه فراهم می‌شود. استان آذربایجان‌غربی نیز با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی، ظرفیت‌های مردمی و منابع متنوع اقتصادی، به مدد برخورداری از امنیتی پایدار و فراگیر و مشارکت گسترده مردمی، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بشمار می‌رود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی انتظامی، از مجاهدت‌های خالصانه فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های صبور آنان در پاسداری از امنیت و آرامش جامعه صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با اتکال به خداوند متعال، در پرتو همدلی و هم‌افزایی مردم و مسئولان، شاهد توسعه‌ای همه‌جانبه در آذربایجان‌غربی باشیم.