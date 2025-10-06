پخش زنده
امروز: -
روند افزایشی نرخ سالمندی در خوزستان تقویت بسترهای زندگی آسان سالمندی را میطلبد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در کشورهای اروپایی برای تبدیل به یک کشور سالمند، یک قرن طول میکشد، اما این اتفاق در ایران بسیار شتاب گرفته و در ۳۵ سال رخ داده است، نخستین کشور جهان که در ۳۵ سال در حال تبدیل شدن از یک کشور جوان به یک کشور سالخورده هستیم.
مدیر کل بهزیستی خوزستان گفت: روند افزایش نرخ سالمندی در خوزستان تقویت بسترهای زندگی آسان سالمندی را میطلبد.
ایجاد شهرهای دوستدار سالمند یکی از سیاستهای اجرایی سند ملی سالمندان است و بر این اساس است که برای داشتن سالمندی شاد و پویا توجه به نیازها و تقویت بسترهای محیطی، اجتماعی و خدماتی آنها بسیار ضروری است به طوری که یکی از اولویتهای مهم سیاست گذاری کشور، توجه و تاکید بر تامین شرایط زندگی شایسته برای همه گروههای کم توان انسانی از جمله سالمندان در کشور است.
مهران کریمیان افزود: پیرو برگزاری جلسات شورای ملی سالمندان کشور با حضور نمایندگان همه دستگاههای عضو شورا و تصویب لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ایجاد شهرهای دوستدار سالمند در سراسر کشور، دبیرخانه شورا با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد ابتدا شهر اصفهان را به دلیل وجود امکانات گردشگری به عنوان شهر نمونه طرح انتخاب کرد.
پس از تدوین برنامه عملیاتی تحقق محیط دوستدار سالمند این طرح در چند شهر دیگر از جمله اهواز نیز در حال اجرا است.
مدیر کل بهزیستی خوزستان افزود: از نظر علمی شهر دوستدار سالمند، شهری است که ساختار کالبدی و محیطی آن، امکانات، سیاستها و خدمات شهری و گردهماییهای محلی به گونهای باشد که شرایط را برای سالمندی پویا و فعال فراهم آورد و سالمندان را حمایت کند.
وی خاطر نشان کرد: سازمان جهانی بهداشت برای آن ۸ بُعد در قالب سه حوزه کلان معرفی نموده است:
ابعاد محیطی: ساختمانها و فضاهای عمومی، حمل و نقل، مسکن
ابعاد اجتماعی: مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی و اشتغال، احترام و پذیرش در جامعه اجتماعی
ابعاد خدمات: خدمات سلامت، اطلاعات و ارتباطات
مدیر کل بهزیستی خوزستان افزود: آبادان با ۴۱ هزار و ۱۲۴ سالمند بالای ۶۵ سال، رتبه چهارم سالمندی استان را دارد و خرمشهر با ۱۷ هزار و ۸۱۴ سالمند، دارای رتبه ۱۷ خوزستان از نظر سالمندی است. بررسی این آمار و ارقام نشان میدهد نرخ سالمندی در خوزستان نیز رو به افزایش است.
وی یادآور شد: از آنجایی که خوزستان دومین استان جوان کشور محسوب میشود انتظار میرود نرخ سالمندی در این استان کمتر باشد، اما افزایش نرخ سالمندی در برخی شهرستانها مانند مسجد سلیمان و بهبهان این عدد را از ۷ درصد در سالهای گذشته امروز به ۱۰ و ۲ دهم درصد رسانده است.
در حالی که نرخ سالمندی در کشور ۱۲ درصد است.
مهران کریمیان افزایش سن امید به زندگی تا ۷۵ سال، ایجاد امکانات بیشتر از جمله بهداشتی و درمانی برای سالمندان و البته کاهش نرخ زاد و ولد و فرزند آوری را از علتهای افزایش نرخ سالمندی دانست.
بر اساس نتایج سرشماری ۱۴۰۰، نرخ سالمندی (سهم جمعیت ۶۰ ساله و بالاتر از کل جمعیت) استان خوزستان حدود ۷٫۵ تا ۸ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱۰ و ۲ دهم رسیده است. کاهش نرخ باروری در این سیر بی تاثیر نیست.