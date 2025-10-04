معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که طی چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۸۱ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن به خانوار‌های مستاجر پرداخت شده است. این تسهیلات با همکاری ۲۰ بانک عامل در سراسر کشور ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی اعلام کرد که از نیمه اردیبهشت تا پایان شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شده‌اند.

در این مدت، حدود ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب به مستاجران پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، با هدف حمایت از مستاجران و اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین سقف فردی این تسهیلات برای شهر تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و روستاها ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است.

وزارت راه و شهرسازی با همکاری شبکه بانکی و ۲۰ بانک عامل در کشور، روند پرداخت تسهیلات را به صورت سریع و متناسب با تقاضای مستاجران واجد شرایط ادامه می‌دهد. این تسهیلات به منظور کاهش فشار مالی بر خانوارهای مستاجر و کمک به تامین مسکن مناسب آنها ارائه می‌شود.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که همچنان روند پرداخت این تسهیلات با سرعت مطلوب ادامه داشته و تلاش می‌شود تا در ماه‌های آینده نیز تعداد بیشتری از مستاجران از این حمایت بهره‌مند شوند.

با افزایش سقف و تسهیل شرایط دریافت این وام، انتظار می‌رود بازار اجاره مسکن تا حدی آرام‌تر شده و فشار مالی بر مستاجران کاهش یابد.

وزارت راه و شهرسازی همچنین از مستاجران خواسته است برای بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند.