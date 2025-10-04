پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، دکتر فروزنده محجوبی را به عنوان «سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حکم ابلاغی حسین سیمایی وزیر علوم ، خطاب به محجوبی آمده است:
"نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند سرکارعالی و بنابر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» منصوب میشوید.
از سرکارعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاستها و برنامههای مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.
توفیق و سربلندی روز افزون سرکارعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. "
دکتر فروزنده محجوبی متولد سال ۱۳۴۵، دارای دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی از استرالیا و عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با مرتبه دانشیاری است.
از وی تاکنون بیش از یکصد مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر بینالمللی منتشر شده است. از سوابق اجرایی دکتر محجوبی، میتوان به ریاست پژوهشکده زیست فناوری پزشکی، معاونت پژوهشی و مدیر گروه ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مدیر عامل بنیاد ژنتیک ایران اشاره کرد.
وزیر علوم همچنین در نامه جداگانهای از زحمات و تلاشهای دکتر جواد محمدی رئیس سابق پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمان تصدی ریاست این پژوهشگاه قدردانی کرد.