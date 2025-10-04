پخش زنده
در پی آتش سوزی عصر روز گذشته حدود ۲۰ هکتار از مراتع و پوشش جنگلی بخش کوزران درآتش سوخت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفته جمشید عزیزی بخشدار کوزران آتش سوزی از مزارع شمالی حوزه اسلام آباد غرب آغاز شد به علت وزش باد و پوشش گیاهی به ارتفاعات جنوبی قلعه قاضی این بخش سرایت کرد که با تلاش دهیاران و مردم و کشاورزان و منابع طبیعی روزگذشته آتش سوزی مهار شد.
وی آتش زدن پسماندهای کشاورزی منطقه را علت آغاز آتش سوزی دانست و گفت: با وجود هشدارها و تذکرات فراوان ، آتش زدن پسماندهای کشاورزی منطقه باعث آتش سوزی وسیع درمنطقه شده وبه دلیل وزش باد مهار آن به سختی انجام شد .
و ی خواستار برخورد قضایی با عاملان اصلی وقوع این آتش سوزی شد .