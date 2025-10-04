بنیاد بین‌المللی غدیر و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با همکاری یکدیگر، برگزیدگان پویش ملی «علی‌وار» را که با استقبال گسترده نوجوانان و جوانان مواجه شد، معرفی و تقدیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پویش فرهنگی در راستای تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر ضرورت ترویج نهج‌البلاغه و سیره عملی امیرالمؤمنین (ع)، با هدف گسترش معارف علوی و غدیری در جامعه اجرا گردید.

اجرای گسترده پویش در دهه امامت و ولایت

پویش ملی «علی‌وار» هم‌زمان با دهه امامت و ولایت سال جاری، با فراخوان عمومی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی دو نهاد برگزارکننده (بنیاد بین‌المللی غدیر و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور) در سراسر ایران به اجرا درآمد.

این رویداد فرهنگی در بیش از ۴۰۰۰ نقطه کشور در قالب برنامه‌های متنوع فرهنگی و ترویجی برگزار شد و توانست با استقبال گسترده اهالی فرهنگ، هنر و به‌ویژه قشر نوجوان و جوان (دختر و پسر) مواجه گردد.

اهداف و محور‌های تولید آثار فاخر

بر اساس گزارش روابط عمومی بنیاد بین‌المللی غدیر، اهداف اصلی این رویداد بزرگ فرهنگی عبارتند از:

گسترش فرهنگ مطالعه نهج‌البلاغه.

آشنایی عمیق‌تر آحاد جامعه با ابعاد شخصیتی امام علی (ع) و فرهنگ غدیر.

برگزیدگان این پویش از میان تولیدکنندگان آثار فاخر هنری در رشته‌های زیر انتخاب شدند:

پادکست

پویانمایی

نقاشی

خوشنویسی

شعر

داستان

نماهنگ

کتابخوانی

هیئت داوران پس از بررسی آثار رسیده، افراد برگزیده را انتخاب و معرفی نمودند که طی مراسمی با اهداء هدایای ارزنده مورد تقدیر قرار گرفتند.