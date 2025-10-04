مهار آتش سوزی گسترده انبار پلاستیک در مشهد
آتش سوزی سنگین انبار ضایعات پلاستیک در جاده «کنه بیست» با تلاش ۳۰ آتش نشان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: صبح امروز آتش سوزی انبار پلاستیک و ضایعات در جاده «کنه بیست» در «شهرک شکوفا» اعلام و ۳۰ آتش نشان از چهار ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
آتشپاد دوم حسین صالح افزود: با تلاش آتش نشانان این آتشسوزی مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
وی گفت: علت وقوع این آتش سوزی در دست بررسی است.
هزار و ۸۰۰ آتش نشان در کلانشهر مشهد خدمت رسانی می کنند.