مجموعهای از تمبرهای نفیس مرتبط با سفر از دوره قاجار تا طرحهای معاصر کشورهای مختلف در نمایشگاه کلکسیون تمبرهای سفر و حملونقل به نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از برگزاری نمایشگاه کلکسیون تمبرهای سفر و حملونقل در موزه هنرهای تزئینی ایران در اصفهان خبر داد.
سید روحالله سید العسگری با اشاره به اینکه آثار این نمایشگاه مورد استقبال علاقهمندان به تاریخ و پست قرار گرفت افزود : از جمله بخشهای ویژه این نمایشگاه ، رونمایی از تمبر نایاب مربوط به اولین قطار ریلی افتتاحشده در ایران بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان گفت : این نمایشگاه فرصتی است تا شهروندان و گردشگران با تاریخچه حملونقل و نقش آن در ارتباطات جهانی ایران از طریق اسناد تصویری نظیر تمبر آشنا شوند. تمبرهای سفر گنجینههای کوچکی هستند که تاریخچهای عظیمی را روایت میکنند و ما از همه همشهریان و علاقهمندان دعوت میکنیم از این نمایشگاه زیبا بازدید کنند.
وی تأکید کرد: این نمایشگاه که تا ۱۴ مهرماه دایر است، ۱۵۰ تمبر نفیس مرتبط با تاریخچه سفر و حملونقل را در معرض تماشای مخاطبان و علاقهمندان قرار داده است.