طرح واکسیناسیون دام سنگین با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی از اول شهریور آغاز شده و تا پایان مهرماه در سطح استان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به واکسیناسیون 4 میلیون و 700 راس دام سبک و سنگین از ابتدای سال جاری تاکنون در استان گفت: واکسیناسیون دام سنگین علیه تب برفکی هم اکنون در حال انجام است.

زیبا کردار با بیان اینکه طرح واکسیناسیون دامها کاملا رایگان است خواستار همکاری دامداران با گروههای دامپزشکی شد.

وی ادامه داد: در کنار واکسیناسیون، قرنطینه دامهای جدید از جمله راههای پیشگیری از شیوع بیماری در بین دامهاست.