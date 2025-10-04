به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن حکیم، رئیس بخش VAR درباره استفاده از سیستم داور ویدئویی در لیگ برتر فوتسال، گفت: ماه گذشته از کمیته و سازمان لیگ فوتسال درخواستی دریافت کردیم تا با توجه به حساسیت مسابقات و لزوم رعایت عدالت هرچه بیشتر، از فناوری VS (Video Support) برای بازی مس سونگون و گیتی‌پسند استفاده شود. چون در ایران سیستم VS به طور مستقل وجود ندارد، ما با تغییراتی در دستگاه VAR توانستیم آن را با شرایط فوتسال تطبیق دهیم. در فوتبال از شش تا هشت مانیتور استفاده می‌شود، اما در VS تنها دو مانیتور فعال است که همین موضوع نصب و تنظیم آن را زمان‌بر کرد.

وی افزود: زمان بازی ۶ مهر اعلام شده بود، اما به دلیل هم‌زمانی با مسابقه تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا، مجبور شدیم مسابقه فوتسال را با دو روز تأخیر برگزار کنیم. موضوع منابع انسانی اینجا دخیل است که در واقع با توجه به مسئولیتی که دارم ناگزیر هستم برای نصب و راه‌اندازی VS حضور داشته باشم و با توجه به ابلاغی که از AFC داشتم مسابقه تراکتور در اولویت بود و بعد از انجام آن برای مسابقه فوتسال اقدام شد. از طرف دیگر سیستم در سالنی بود که صبح‌ها تمرینات فوتسال بانوان در آن برگزار می‌شد، کار ساده‌ای نبود. تیم فنی ما از ساعت ۱۱ شب تا ۳ صبح کابل‌کشی، نصب و تست تجهیزات را انجام می‌داد و سپس مجبور می‌شد همه چیز را جمع کند و سالن را تحویل دهد.

محسن حکیم با اشاره به کیفیت بالای پوشش تصویری، گفت: بازی با ۱۰ دوربین رصد شد که حتی از برخی مسابقات لیگ برتر فوتبال هم بیشتر است. این کار براساس استاندارد‌های جام جهانی انجام شد که از ۱۴ تا ۱۸ دوربین استفاده می‌کنند. ما حتی برای هر دروازه دو دوربین روی تیر چپ و راست قرار دادیم تا هیچ تردیدی در تصمیم‌گیری باقی نماند.

رئیس بخش VAR درباره قوانین سیستم VS، افزود: تقریباً تمام قوانین VS و VAR مشابه است و تنها در نحوه ورود تفاوت دارند. در VS فقط در چهار مورد مداخله می‌شود: عبور یا عدم عبور توپ از خط دروازه، کارت قرمز مستقیم، تصمیم درباره پنالتی و شناسایی اشتباه بازیکن خطاکار.

وی در توضیح اعتراض تیم مس سونگون به یکی از تصمیم‌های داوری، گفت: در قوانین VS چیزی به نام پنالتی خارج از محوطه جریمه وجود ندارد. در فوتسال، پس از رسیدن تیم به حد نصاب پنج خطا، خطای ششم به عنوان ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی از فاصله ده متری اعلام می‌شود و این صحنه‌ها ارتباطی با خطای درون محوطه ندارند؛ بنابراین سیستم VS در چنین مواردی ورود نمی‌کند، چون تشخیص خطای ششم بخشی از فرآیند طبیعی بازی توسط داور است و نه تصمیمی مربوط به پنالتی بودن یا نبودن توپ که VS مداخله کند.

حکیم درباره نحوه درخواست بازبینی مربیان، افزود: هر مربی در یک نیمه فقط یک بار می‌تواند درخواست بازبینی یا چلنج بدهد، اگر این درخواست موفقیت‌آمیز باشد کارت آنها باقی می‌ماند و می‌تواند مجدداً درخواست چلنج بدهد، در غیر اینصورت چلنج آن نیمه از بین می‌رود. مربیان بلافاصله پس از توقف بازی با بلند کردن و چرخاندن دست خود این موضوع را اعلام می‌کنند. درست مثل کاری که تیم گیتی‌پسند در یک صحنه انجام داد.

رئیس بخش VAR گفت: در صحنه‌ای که باشگاه مس سونگون نسبت به آن معترض بود، توپ در مالکیت خود این تیم قرار داشت و آنها بلافاصله بازی را ادامه دادند. وقتی بازی از سر گرفته می‌شود، دیگر امکان بررسی مجدد وجود ندارد. در واقع اگر کادر فنی مس سونگون در همان لحظه اعتراض خود را اعلام می‌کرد، VS می‌توانست ورود کند، اما قوانین به‌هیچ‌وجه اجازه بررسی صحنه‌ای را که بازی پس از آن ادامه یافته، نمی‌دهد.

وی با اشاره به بازخورد مثبت نهاد‌های بین‌المللی، افزود: این نخستین تجربه استفاده از VS در ایران بود و طبیعی است که بازیکنان و مربیان هنوز به‌طور کامل با قوانین آن آشنا نیستند. گزارش کامل این مسابقه به فیفا و AFC ارسال شد و هر دو نهاد از نحوه اجرا و پوشش ۱۰ دوربینه بازی ابراز رضایت کردند. از همکاری سازمان لیگ فوتسال، کمیته فوتسال، هیئت فوتبال آذربایجان شرقی و باشگاه مس سونگون تشکر می‌کنم که در اجرای این پروژه کنار ما بودند.