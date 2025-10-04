به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تازه‌ترین نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد تولید اعضای اوپک در ماه سپتامبر در پی افزایش تولید امارات و عربستان در چارچوب برنامه لغو کاهش عرضه داوطلبانه هشت کشور ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) با افزایش ۳۳۰ هزار بشکه‌ای نسبت به ماه اوت به ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید.

هشت عضو اوپک‌پلاس در حال تسریع روند لغو محدودیت‌های داوطلبانه عرضه هستند، با این حال برخی اعضا موظف به اجرای برنامه‌های جبرانی به‌دلیل تخطی از سهمیه‌های تعیین شده طی ماه‌های گذشته هستند، این برنامه (کاهش تولید) در تئوری می‌تواند اثر بازگرداندن کاهش عرضه داوطلبانه به بازار‌های جهانی را محدود کند.

طبق توافق هشت عضو اوپک‌پلاس، پنج کشور عضو اوپک شامل الجزایر، عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار بود برای ماه سپتامبر درمجموع روزانه ۴۱۵ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود را به بازار‌های جهانی بازگردانند و در مقابل، کاهش جبرانی روزانه ۱۷۰ هزار بشکه‌ای عراق، کویت و امارات متحده عربی در نظر گرفته شده بود.

با این حال طبق داده‌های نظرسنجی، رقم واقعی بازگرداندن کاهش عرضه داوطلبانه اضافه این پنج کشور عضو اوپک روزانه ۳۴۷ هزار بشکه بوده است، درباره تولید عراق و امارات متحده عربی، اختلاف‌نظر‌هایی میان منابع وجود دارد و بعضی از برآوردها، تولید این کشور‌ها را بالاتر از آمار رسمی می‌دانند.

در حالی که داده‌های منابع ثانویه اوپک و نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد این کشور‌ها نزدیک به سهمیه‌های تعیین‌شده تولید می‌کنند، بعضی از نهاد‌های بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی، برآورد‌های بالاتری از تولید واقعی ارائه داده‌اند.

هدف نظرسنجی رویترز رصد عرضه نفت در بازار است که براساس داده‌های مربوط به رفت‌وآمد کشتی‌ها از سوی منابع خارجی، داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اطلاعات شرکت‌های رصد حمل‌ونقل کشتی‌ها مانند شرکت پترولجستیک و کپلر و اطلاعات ارائه‌شده از سوی منابع شرکت‌های نفتی، اوپک و مشاوران انجام می‌شود.