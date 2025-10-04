به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین اکبری با حضور در سازمان امور دانشجویان و دیدار با رییس سازمان امور دانشجویان از حمایت‌های وزارت علوم از دانشجویان کشور‌های مقاومت قدردانی کرد.

سفیر ایران در سوریه با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در حوزه کشور‌های محور مقاومت؛ حمایت‌های وزارت علوم از دانشجویان کشور‌های حوزه مقاوت، از جمله دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور یا اتباع کشور‌های حوزه مقاومت که در ایران تحصیل می‌کنند، را قابل تقدیر دانست و خواستار تداوم این حمایت‌ها شد.

حسین اکبری همچنین خواستار ابلاغ سلام و پیام قدردانی ویژه ایشان به مقام عالی وزارت علوم به خاطر این حمایت‌ها به ویژه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شد.

در این دیدار رییس سازمان امور دانشجویان نیز ضمن استقبال از حضور سفیر ایران در سوریه، حمایت از دانشجویان کشور‌های مقاومت را جز وظایف دینی و شرعی دانست.

حبیبا با اشاره موضوع بین الملل سازی آموزش عالی و بویژه در موضوع جذب دانشجویان خارجی خاطرنشان ساخت که اولویت وزارت علوم کشور‌های اسلامی است و بالتبع، کشور‌های حوزه مقاومت نیز محور برنامه‌های وزارت علوم در این زمینه خواهد بود.