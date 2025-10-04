آیین آغاز فعالیت مهد‌های کودک و کودکستان‌های استان یزد، امروز بانواختن زنگ غنچه ها در مهدکودک هانی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین آغاز فعالیت مهد‌های کودک و کودکستان‌های استان یزد امروز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد و جمعی از مسئولان استانی در مهدکودک هانی یزد با نواختن زنگ غنچه ها برگزار شد.

در این آیین، فعالیت ۶۰۶ مهدکودک و کودکستان در سراسر استان یزد به‌صورت رسمی آغاز شد. این مراکز میزبان بیش از ۳۰ هزار نوآموز یزدی هستند که در طول سال تحصیلی جدید، آموزش‌های لازم در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، مهارتی و تربیتی را دریافت خواهند کرد.

گفتنی است، در این مراسم علاوه بر مدیرکل آموزش و پرورش، جمعی از مسئولان استانی، مربیان و والدین نوآموزان نیز حضور داشتند.