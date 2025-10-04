به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سراسر کشور، زنگ آغاز سال تحصیلی مراکز پیش دبستانی در جامعه الزهراء با عنوان زنگ غنچه‌ها نواخته شد.

امسال در سال تحصیلی جدید ۳۰۰ مرکز پیش دبستانی در استان قم پذیرای هشت هزار نوآموز هستند.

محمدجواد محمدی سعید مدیر کل آموزش و پرورش استان در این مراسم از راه‌اندازی اداره تعلیم و تربیت کودک در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این اداره از دو ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده و بنا دارد در موضوعات اجرای الگوی درسی و تربیتی منسجم و پیگیری فعالیت موسسات غیر مجاز و ساماندهی پیش دبستانی‌ها فعالیت کند.