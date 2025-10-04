در نخستین روز جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان نوجوانان ۷ فیلم کوتاه و بلند به نمایش در می آید.

استقبال دانش آموزان اصفهانی از فیلم های جشنواره کودکان و نوجوانان

استقبال دانش آموزان اصفهانی از فیلم های جشنواره کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در نخستین روز از جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان فیلم‌های افسانه سپهر شهر لیمونیا موی گرگ بچه مردم زیبا صدایم کن در میان ابرها و صخره‌ها به نمایش درآمد.

این فیلم‌ها در پردیس سینمایی چهار پردیس سینمایی «سیتی‌سنتر»، «ساحل»، «چهارباغ» و «شهر رویاها» میزبان اکران آثار سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان هستند.

بر اساس جدول اعلام شده، پردیس سینمایی سیتی‌سنتر در سانس‌های ۱۶:۳۰ و ۱۹ و پردیس سینمایی شهر رویاها در سانس‌های ۱۶ و ۱۸:۳۰ میزبان نمایش آثار بخش مسابقه فیلم‌های بلند خواهد بود.

پردیس سینمایی ساحل به‌عنوان خانه جشنواره، صبح‌ها در سانس‌های ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ آثار جشنواره را ویژه دانش‌آموزان نمایش می‌دهد. بعدازظهرها نیز در سانس‌های ۱۵ و ۱۷:۳۰ فیلم‌های بلند بخش مسابقه روی پرده می‌رود و پس از آن نشست‌های رسانه‌ای در سالن «حافظ» برگزار خواهد شد.

همچنین آثار بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سانس‌های ۱۶:۳۰ و ۱۸ در سالن «خواجو» اکران می‌شود و آخرین سانس این پردیس در ساعت ۲۰:۳۰ به نمایش ویژه برای شهرداری اصفهان و مهمانان اختصاص دارد.

پردیس سینمایی چهارباغ نیز دیگر خانه جشنواره است که صبح‌ها در سانس‌های ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ میزبان دانش‌آموزان خواهد بود؛ در این سینما اکران ویژه معلولان نیز در همین سانس‌ها برنامه‌ریزی شده است و بعدازظهرها در سانس‌های ۱۵ و ۱۷:۳۰ آثار بخش مسابقه فیلم‌های بلند، در سانس‌های ۱۶:۳۰ و ۱۸ فیلم‌های کوتاه و پویانمایی و در سانس ۲۰:۳۰ آثار ویژه برای شهرداری اصفهان و مهمانان به نمایش درمی‌آید.