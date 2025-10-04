بیش از ۴۰۰۰ سهامدار عدالت ۲ بانک شهر و توسعه تعاون، سود مرحله دوم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره توزیع سود اوراق بهادار سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: گزارش آمار برگشتی توزیع سود سهام عدالت نشان می‌دهد که ۲۰۰۱ نفر از سهامداران عدالت در بانک شهر و ۲۴۴۳ سهامدار عدالتی که در بانک توسعه تعاون در سنوات گذشته سود دریافت می‌کردند، در این مرحله به دلیل مشکل شماره شبای بانکی، سودی به حساب آنها واریز نشده است.

«شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از مهم‌ترین دلایلی است که سود به حساب سهامداران سهام عدالت واریز نمی‌شود. این سهامداران می‌توانند با رفع مشکل شماره شبای بانکی خود در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) در مراحل بعدی سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.

در روز‌های گذشته دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت کردند.

در این مرحله، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت نیز بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع شد.

۱۹ بانک «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، قرض الحسنه رسالت، آینده، اقتصاد نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک» در فرایند واریز مرحله دوم سود مشمولان سهام عدالت قرار داشتند.

همچنبن در راستای افزایش اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، به جز پیامک بانک‌های عامل، پیام‌های شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیام رسان داخلی بله، روبیکا، سروش پلاس و آی گپ برای مشمولان ارسال شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.