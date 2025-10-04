مدیرعامل شرکت مترو تهران با پرداختن به انعقاد تفاهم‌نامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو گفت: مطابق برنامه‌ریزی‌ها، در پایان توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو یک پایانه برای پارک یا تعمیرات واگن‌های خط مذکور احداث می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشنعمت‌الله فرزان‌پور، درباره تفاهم‌نامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران گفت: طرح توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران با همراهی کنسرسیومی متشکل از سه شرکت تخصصی اجرایی خواهد شد.

فرزان‌پور با اشاره به جزئیات مالی طرح افزود: هزینه ساخت این بخش با ۱۰ ایستگاه، در حال حاضر با محاسبات فعلی حدود ۴۵۰ میلیون یورو برآورد شده است.

وی افزود: مطابق برنامه‌ریزی‌ها، در پایان توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو یک پایانه برای پارک یا تعمیرات واگن‌های خط مذکور احداث می‌شود.

مدیرعامل مترو تهران در ادامه به مشخصات فنی طرح پرداخت و اعلام کرد: عمق تونل‌های این بخش بین ۲۳ تا ۵۲ متر متغیر خواهد بود و در آن ۳ هواکش میان تونلی تعبیه می‌شود.

گفتنی است مراسم انعقاد تفاهم‌نامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

