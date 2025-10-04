به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان گفت: شوش در بیشتر سال‌های گذشته همواره جایگاه نخست تولید محصولات استراتژیک استان خوزستان همچون گندم، کلزا و چغندرقند را در اختیار داشته است و ما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، این جایگاه ارزشمند را حفظ و تقویت کنیم.

وی افزود: سال گذشته، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی در این شهرستان تولید شد که این امر، نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش کشاورزی شوش و نقش کلیدی آن در تأمین امنیت غذایی استان و کشور است.

بهرامیان تصریح کرد: اساس اشتغال در شهرستان شوش بر پایه کشاورزی است و بر همین اساس، حمایت از بهره‌برداران و ارتقای بهره‌وری در اولویت برنامه‌های این مدیریت قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شوش در پایان تکمیل زنجیره تولید را از رویکرد‌های مهم دیگر جهاد کشاورزی شهرستان دانست و اظهار داشت: با حمایت از ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی، به دنبال افزایش ارزش افزوده، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه هستیم.